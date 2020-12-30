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20:02   30 Декабря 2020
Происшествия

Получивший прививку от COVID-19 пациент умер в Швейцарии

Получивший прививку от COVID-19 пациент умер в Швейцарии

Пациент дома престарелых швейцарского города Люцерн умер после того, как ему вкололи вакцину от COVID-19. Об этом говорится в сообщении Swissmedic.

Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в Швейцарии 23 декабря. В качестве вакцины на данный момент используется исключительно препарат производства Pfizer и BioNTech, получивший одобрение швейцарского надзорного органа за рынком лекарств (Swissmedic).

Как сообщает Swissmedic, умершему мужчине был 91 год. Пациент страдал от нескольких серьезных заболеваний. Швейцарские медики исключают связь вакцинации со смертью пожилого человека. По их словам, смерть произошла по естественной причине.

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#смерть #вакцинация #швейцария #коронавирус

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