Вассерман рассказал, как США манипулируют оговоркой о передаче Курил

Япония постоянно озвучивает России претензии на Южные Курилы, действуя с подачи американских манипуляторов, но у нее нет никаких прав на желанные острова.

Япония постоянно озвучивает России претензии на Южные Курилы, действуя с подачи американских манипуляторов, но у нее нет никаких прав на желанные острова.

Об этом в интернет-канала «Радио Аврора» заявил известный российский журналист, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Япония утратила суверенитет над курильскими островами, Тайванем и другими территориями, захваченными ею в период с 1905 по 1945 год по условиям Сан-Францисского мирного договора, заключенного 8 сентября 1951 года.

При этом Сенат США в процессе ратификации договора оставил лазейку для дальнейших манипуляций, оговорив, что документ не легализует передачу Тайваня Китаю, а Курильских островов Советскому Союзу.

«Американцы сочли эту оговорку удобной для манипуляции. Сейчас массовые настроения в Японии таковы, что любой, кто откажется лишний раз пошуметь насчет "северных территорий", потеряет все как политик. Американское "выкручивание мозгов" японцам потребовало многих лет, но сейчас окупается»,- отметил Вассерман.

В результате в Японии блокируют, или хотя бы тормозят все возможные форматы взаимодействия с Россией.

Однако, Россия не должна обращать внимание на претензии, которые Япония предъявляет к ней по поводу четырех самых южных островов Курильской гряды – Шикотана, Кунашира и Итурупа, а также группы необитаемых островов, объединенных названием Хабомаи.

«Хабомаи», напомнил Вассерман с японского языка переводится, как «плоские скалы». Это и есть не острова, а именно скалы, расположенные к югу от северной оконечности острова Хоккайдо, принадлежащего Японии. На этих скалах невозможно вести никакую хозяйственную деятельность, а также нельзя разместить и военные объекты, если только они не будут полностью автоматизированы. Но суверенитет над Хабомаи дает России преимущество в доступе к Тихому океану перед Соединенными Штатами и их сателлитами.

«Значение "плоских скал" в том, что они оказываются точкой отсчета территориальных вод. А это в политике чрезвычайно важно, — объяснил аналитик. — Японцы будут от нас требовать их, но мы, естественно, ничего им не отдадим. Хотя бы потому, что, пока все эти острова и скалы в нашем распоряжении, мы располагаем свободным выходом в Тихий океан».

Но если Россия отдаст хоть какой-то из этих островов, она потеряет свободный выход в Тихий океан, заключил Вассерман.

Напомним, ранее российское Министерство обороны озвучило планы по размещению на Курильских островах 51 военного объекта, которые вызвали возмущение в Токио.

При этом в социальных сетях рядовые японцы уже признают, что у их страны нет шансов получить суверенитет над «северными территориями», а также они отмечают, что и власти Японии выдвигают все меньше претензий на острова.