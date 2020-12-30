Работа военных ученых может являться одной множественных тактик шпионажа Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Работа военных ученых может являться одной множественных тактик шпионажа Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Находящиеся за рубежом представители военных образовательных учреждений Китая могут быть причастны к краже интеллектуальной собственности в иностранных государствах. Об этом рассказывают в проекте "Сети влияния" Федерального агентства новостей (ФАН).

Практически все отправленные НОАК ученые принадлежат к коммунистической партии Китая (КПК). Они возвращаются в КНР в установленное время для "коррекционного обучения". Ученые скрывают связи с оборонным ведомством Поднебесной во время поездки в Евросоюз и страны разведывательного альянса "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия). Китайские спецслужбы могут использовать исследователей в качестве каналов доступа к технологиям двойного назначения.