Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:46   30 Декабря 2020
Политика

КНР развивает шпионскую сеть, направляя своих военных ученых в страны Запада

КНР развивает шпионскую сеть, направляя своих военных ученых в страны Запада

Работа военных ученых может являться одной множественных тактик шпионажа Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Находящиеся за рубежом представители военных образовательных учреждений Китая могут быть причастны к краже интеллектуальной собственности в иностранных государствах. Об этом рассказывают в проекте "Сети влияния" Федерального агентства новостей (ФАН).

Практически все отправленные НОАК ученые принадлежат к коммунистической партии Китая (КПК). Они возвращаются в КНР в установленное время для "коррекционного обучения". Ученые скрывают связи с оборонным ведомством Поднебесной во время поездки в Евросоюз и страны разведывательного альянса "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия). Китайские спецслужбы могут использовать исследователей в качестве каналов доступа к технологиям двойного назначения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#китай #шпионаж #Пять глаз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров