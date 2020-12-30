Ведущий Норкин поставил на место предрекшего "гибельный курс" РФ Сытина

Телеведущий Андрей Норкин в эфире ток-шоу "Место встречи" указал политологу Александру Сытину, что он противоречит сам себе, прогнозируя России судьбу Советского Союза.

Телеведущий Андрей Норкин в эфире ток-шоу "Место встречи" указал политологу Александру Сытину, что он противоречит сам себе, прогнозируя России судьбу Советского Союза.

Сытин предрек России судьбу СССР, заявив, что Москва ведет "гибельный курс" по укреплению постсоветского пространства вокруг страны. Также политолог отметил, что против РФ будут введены новые санкции.

"А потом все будут удивляться: что это на Россию опять накладывают санкции и обвиняют в агрессивности?" — задался вопросом он.

В свою очередь, Норкин поймал политолога на противоречии в его словах.

"Тут, Александр Николаевич, Вы сами себе противоречите. Вы уже неоднократно говорили: все время, что существует Россия – и неважно, какое название у этой страны – существовали санкции против нее, и они будут существовать все время", — указал Норкин.

Ведущий подчеркнул, что Сытин говорит о грядущих переменах в стране, но в качестве аргументов приводит антироссийские санкции, которые будут существовать всегда.