Ученые и экономисты оценили степень влияния санкций США на "СП-2"

Строительство газопровода "Северный поток — 2" идет, несмотря на санкции США. Но в ближайшем будущем может возникнуть проблема в Дании, которая выступает на стороне Белого дома.

Строительство газопровода "Северный поток — 2" идет, несмотря на санкции США. Но в ближайшем будущем может возникнуть проблема в Дании, которая выступает на стороне Белого дома.

Глава Uniper Андреас Ширенбек недавно сообщил, что по проекту "Северный поток — 2" осталось проложить около 150 км газопровода. Год назад, когда строительство пришлось заморозить из-за внезапно объявленных Вашингтоном санкций и ухода одного из основных подрядчиков, эта разница составляла 163 км пути. Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов считает, что проект будет завершен и уже сейчас США понимают, что теряют возможность оказывать экономическое влияние на ЕС.

"Даже такой не вполне пророссийски настроенный человек, как министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, вынужден это признать и подтвердить, что европейская безопасность не будет определяться Байденом и его политической администрацией", — констатирует Белов.

Однако открытым остается вопрос строительства газопровода на датском участке, и тут могут возникнуть проблемы. Дания поддержала в этом вопросе Вашингтон, и сейчас все зависит от позиции Брюсселя. Замглавы Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач считает, что санкции могут испугать подрядчиков, которые должны выйти на строительство участка в датских водах.