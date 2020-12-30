Киевский политолог не исключил, что Зеленский готовит побег с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уже "сидит на чемоданах", предположил киевский политолог Дмитрий Корнейчук. Об указывающих на это признаках он рассказал в эфире ТВ.

Президент Украины Владимир Зеленский уже "сидит на чемоданах", предположил киевский политолог Дмитрий Корнейчук. Об указывающих на это признаках он рассказал в эфире ТВ.

Украинский лидер продал дом в коттеджном поселке "Маеток", переехал на госдачу, инвестировал в облигации госзайма, отметил политолог. По его словам, Зеленского ничего не держит на родине, и он может покинуть страну в любой момент.

"Это не Янукович с десятками гектаров в Межигорье, который никуда не собирался", — сказал Корнейчук.

Из-за договоренности с местными олигархами президент Украины продолжает оставаться у власти в условиях тяжелейшего экономического кризиса, пояснил политолог.