19:32 30 Декабря 2020Политика
Киевский политолог не исключил, что Зеленский готовит побег с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уже "сидит на чемоданах", предположил киевский политолог Дмитрий Корнейчук. Об указывающих на это признаках он рассказал в эфире ТВ.
Президент Украины Владимир Зеленский уже "сидит на чемоданах", предположил киевский политолог Дмитрий Корнейчук. Об указывающих на это признаках он рассказал в эфире ТВ.
Украинский лидер продал дом в коттеджном поселке "Маеток", переехал на госдачу, инвестировал в облигации госзайма, отметил политолог. По его словам, Зеленского ничего не держит на родине, и он может покинуть страну в любой момент.
"Это не Янукович с десятками гектаров в Межигорье, который никуда не собирался", — сказал Корнейчук.
Из-за договоренности с местными олигархами президент Украины продолжает оставаться у власти в условиях тяжелейшего экономического кризиса, пояснил политолог.