Пушков призвал Кулебу забыть о Крыме и украсить флагом Украины свой балкон

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе повесить желто-голубой флаг у себя на Балконе, а не в Симферополе.

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе повесить желто-голубой флаг у себя на Балконе, а не в Симферополе.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Кулеба пригрозил, что санкционное давление на Россию из-за Крыма будет усилено и в результате над Симферополем появится украинский флаг. На это сенатор Алексей Пушков отметил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

"А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе", – заявил Пушков в беседе с журналистами издания "Взгляд".

Пушков добавил, что Киев не располагает дополнительными возможностями оказать давление на Москву.

Измениться может лишь политика США, считает сенатор. На Украине рассчитывают, что при новом президенте Джо Байдене Белый дом ужесточит антироссийские санкции.

"Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма", – сказал Пушков.

Вхождение Крыма в состав Украины Пушков назвал историческим казусом, который никак не отразился на полуострове. Украинский язык там так и не прижился, не было и значительных сил, которые выступали бы за единство с Украиной.