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18:58   30 Декабря 2020
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые дали публике услышать голос их сына

Принц Гарри и Меган Маркл впервые дали публике услышать голос их сына

Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл выпустили свой первый подкаст на сервисе Spotify, где в конце записи к аудитории обратился их первенец Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри создали звукозаписывающую компанию Archewell Audio. Фирма заключила многолетний контракт со Spotify, в рамках которого на сервисе недавно был размещен первый подкаст представителей королевской семьи с певцом и композитором Элтоном Джоном. Также герцоги успели обсудить главные темы уходящего года с другими звездами.

Но больше всего слушателям запись запомнилась концовкой. На 33-й минуте неожиданно прозвучал голос маленького Арчи, которого пара тщательно скрывает от папарацци. Маркл спросила сына: "Тебе это нравится? Это весело?" Арчи ответил: "Весело!" После чего супруги хором произнесли: "Счастливого…", а сын присоединился и продолжил, пожелав пользователям Spotify счастливого Нового года.

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#принц гарри #маркл #Spotify

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