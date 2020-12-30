Коронавирус Фрейндлих усугубила вредная привычка

Общее состояние известной актрисы Алисы Фрейндлих после госпитализации с коронавирусом нормализовалось, однако за время лечения врачи не видят особых улучшений.

Общее состояние известной актрисы Алисы Фрейндлих после госпитализации с коронавирусом нормализовалось, однако за время лечения врачи не видят особых улучшений.

Состояние артистки, по мнению медиков, можно оценить как стабильно тяжелое. Хуже ей не становится, однако организм слабо реагирует на лечение. Некоторые источники предполагают, что причиной такого состояния может стать вредная привычка, с которой Фрейндлих живет всю жизнь.

В своих интервью актриса рассказывала, что еще на заре своей карьеры она пристрастилась к курению и уже в более зрелом возрасте могла выкуривать по пачке сигарет в день. Медицинские специалисты отмечают, что курение усугубляет течение коронавирусной инфекции. Курильщики находятся в группе риска, тем более возраст актрисы делает ее состояние более тяжелым.

"Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, тенденции к ухудшению нет. К счастью, Алиса Бруновна – высокоинтеллектуальная женщина, она очень хорошо понимает, что с ней происходит, и не сопротивляется лечению. Докторов это очень вдохновляет", — отметил собеседник издания kp.ru.

О госпитализации Фрейндлих стало известно совсем недавно. Врачи доставили артистку в тяжелом состоянии в одну из клиник Санкт-Петербурга. Ее тут же определили в реанимационное отделение, спустя некоторое время стало известно, что она пришла в сознание и уже дышит самостоятельно.