Соболь забыла о святой для Запада "неприкосновенности жилища"

Западные СМИ предпочли умолчать о деталях инцидента с юристом иноагента ФБК Любовью Соболь. Они не написали про то, что сторонница блогера Алексея Навального проникла в чужой дом.

Западные СМИ предпочли умолчать о деталях инцидента с юристом иноагента ФБК Любовью Соболь. Они не написали про то, что сторонница блогера Алексея Навального проникла в чужой дом.

Сотрудники так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" могли умолчать в беседе с иностранными журналистами о выходке своей коллеги, которая проникла в чужую квартиру. Об этом говорит тот факт, что такие СМИ как BBC и CNN не стали упоминать об этом в своих материалах, посвященных уголовному делу против Соболь.

Зарубежные издания ограничились лишь тем, что юрист ФБК "просто пришла в дом" сотрудника ФСБ, пишет Nation News. Однако о том, что она ворвалась в чужую квартиру под видом брошенной матери и оттолкнула хозяйку ради эксклюзивных кадров, речи в их публикациях не было. Данное обстоятельство кажется странным в силу того, что на Западе "неприкосновенность жилища" считается "священным" понятием.