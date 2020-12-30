Майор полиции насмерть замерз на улице после корпоратива в Хабаровске

Сотрудник МВД насмерть замерз на улице в Хабаровске. Мужчина погиб, когда возвращался домой после корпоратива в ресторане.

Сотрудник МВД насмерть замерз на улице в Хабаровске. Мужчина погиб, когда возвращался домой после корпоратива в ресторане.

Трагедия произошла во время новогоднего корпоратива у сотрудников Управления на транспорте УМВД РФ по Дальневосточному федеральному округу. Пьяный майор посадил подруг в такси, а сам решил вернуться в ресторан, но сотрудники заведения сказали, что они закрываются.

Правоохранитель вызвал такси до дома, но оно не приехало. Тогда мужчина решил добраться через ближайшую промышленную зону. Утром полицейского обнаружили на улице мертвым, передает Mash.

Похожий случай произошел в Петербурге. Мужчина и женщина выпивали, после чего уснули на улице. Проснувшийся петербуржец обнаружил свою собутыльнику мертвой.