Стали известны последние слова Джигарханяна перед смертью

Медсестра клиники, в которой умер известный актер Армен Джигарханян, рассказала о его состоянии здоровья и последних днях жизни.

Медсестра клиники, в которой умер известный актер Армен Джигарханян, рассказала о его состоянии здоровья и последних днях жизни.

Журналистам не удалось узнать имя сотрудницы больницы, которая присматривала за актером Арменом Джигарханяном. Однако то, что она рассказала, шокирует всех поклонников артиста.

"Армен Борисович поступил к нам в тяжелом состоянии. Он понимал, кто он и как его зовут, но где он находится и кто мы, не понимал абсолютно. Он был дезориентирован в пространстве и во времени, не понимал, почему его сюда привезли", — рассказала она.

Кроме этого, врач сообщила, что Джигарханян не мог стоять на ногах, а его внешний вид оставлял желать лучшего. Специалист уверена, за ним никто не ухаживал.

"Он поступил к нам в очень запущенном состоянии: небритым, немытым, неостриженным. Мы корки запекшиеся на теле у него никак не могли размочить", — откровенно призналась медсестра.

Также женщина вспомнила, как однажды поинтересовалась у актера, как он себя чувствует. В ответ Джигарханян заявил, что "никому не нужен", а в заключении подытожил, что "всю жизнь играл и жизнь свою проиграл", пишет издание "Комсомольская правда".