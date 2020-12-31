Кедми: «Майдан» в Минске был фарсом и провалился благодаря России

История повторяется как фарс: украинский сценарий не прошел в Минске, считает Яков Кедми.

История повторяется как фарс: «Майдан» в Минске не удался благодаря бескомпромиссной позиции России и ее принятию президентом Белоруссии, констатировал политолог, экс-руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми.

Тем не менее, именно политика Александра Лукашенко стала причиной массовых протестов в Белоруссии, начавшихся в мае 2020 года после президентских выборов, отмечает Кедми.

«Лукашенко не в той же мере, как руководитель Армении, но в большой мере является причиной того, что в Белоруссии произошло то, что произошло. Его политика была одним из решающих факторов, который привел Белоруссию к протестам — речь идет о внешней политике, не внутренней», — заявил политолог на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Завершением года стало историческое решение России: страна определила и громко заявила о своем национальном приоритете в международной и внутренней политике — и с экономической, и с политической точки зрения. По мнению Кедми, этим приоритетом стали страны постсоветского пространства.

«Раньше во главу угла международной политики ставились сначала договоренности с США и параллельно с Европой. В конце этого года основной национальный государственный приоритет — это постсоветское пространство. Наконец, Россия пришла к этому. И это окажет большое влияние на будущее развитие», — подчеркнул эксперт.

Этот тезис подтверждает и вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, который удалось погасить только с участием России и ее миротворческого контингента. Спровоцирована эта война была извне, но именно РФ, основываясь на прошлом историческом опыте, смогла урегулировать ситуацию.

Политический аспект территориального спора Армении и Азербайджана еще предстоит решать, но оружие стороны уже сложили. На примере Нагорного Карабаха и Белоруссии Россия показала способность решать конфликты возле своей территории, отметил Кедми.

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