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18:23   30 Декабря 2020
Общество

Подмосковная станция "Подольск" начала работать после реконструкции

Подмосковная станция "Подольск" начала работать после реконструкции

Станцию "Подольск" в Подмосковье модернизировали из обычной железнодорожной остановки в современный вокзал, возобновив ее работу после реконструкции.

Территория остановочного пункта претерпела значительные изменения в лучшую сторону для удобства пассажиров. Вокзал оснастили двумя платформами с навесами для защиты от осадков. Кроме того, расширили пешеходный переход и обустроили новые выходы на платформы, передает телеканал "360".

На открытии обновленной станции побывали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Воробьев назвал стратегической задачей улучшение транспорта в мегаполисе.

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