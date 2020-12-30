Ефремов погасил задолженность по недвижимости в кратчайший срок

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов рассчитался с долгами за недвижимость.

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов рассчитался с долгами за недвижимость.

Актер, отбывающий наказание в белгородской колонии, оплатил долг достаточно быстро и полностью. Ефремов задолжал налоговой более 100 тыс. рублей за принадлежащую ему недвижимость, и связи с этим приставы возбудили в отношении его исполнительное производство.

Из-за долга счета актера заблокировали. Возможно, что именно это обстоятельство повлияло на быструю реакцию со стороны Ефремова, пишет ФАН. Кроме артиста данным счетом пользуется его супруга Софья Кругликова, которая воспитывает троих детей.