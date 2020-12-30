По правительственному дворцу в Йемене ударили с воздуха

Местное информационное агентство сообщило, что в правительственный дворец в йеменском Адене ударила ракета или беспилотник.

Местное информационное агентство сообщило, что в правительственный дворец в йеменском Адене ударила ракета или беспилотник.

Стоит отметить, что ранее в международном аэропорту Адена произошла серия из трех взрывов. Сообщается, что от полученных травм скончались 27 человек.

По предварительной версии, за организацией взрывов в воздушной гавани могут стоять террористы, сообщило Федеральное агентство новостей.