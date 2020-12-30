Инвестиции Китая могут обернуться для балканских государств долговой ямой

Китай в последние десять лет активно инвестирует в иностранные государства. В рамках инициативы "Один пояс - один путь" Пекин рассчитывает связать Азию, Иран, Турцию и Европу.

Китай в последние десять лет активно инвестирует в иностранные государства. В рамках инициативы "Один пояс - один путь" Пекин рассчитывает связать Азию, Иран, Турцию и Европу.

Китай получил новые возможности в южных странах Европы, позже Пекин обратил внимание на Западные Балканы. Китай получил контрольный пакет акций греческого морского порта и активно реализует проект по модернизации железной дороги между Будапештом и Белградом. Тем временем в Хорватии при участии Китая строится Пелешацкий моста в Боснии и Герцеговине возводится теплоэлектростанция. В Черногории и Северной Македонии на средства КНР прокладываются высокоскоростные автомобильные трассы. Об этом идет речь в материале ФАН, опубликованном в рамках проекта "Сети влияния".

Китай надеется укрепить свое влияние через инвестиционное присутствие в территориальных водах Европы. На Балканах одним из первых проектов Китая стало строительство Пупинова моста, который был открыт в 2014 году.

Позже китайская компания выиграла тендер Европейского Инвестиционного Банка на участие в строительстве Пелешацкого моста в Хорватии. Переправа свяжет южный анклав и материковой частью Хорватии, а также обеспечит транспортную магистраль через всю республику.

Еще одним государством, с которым активно сотрудничает Китай, стала Сербия. Два таких разных народа сблизила позиция Пекина по статусу Косово.

Другие балканские государства также приняли щедрые инвестиционные инициативы Китая. В Боснии и Герцеговине возводится энергоблок на базе угольной электростанции Тузла. В Черногории и Северной Македонии полным ходом идет строительство скоростных автомагистралей.

Эксперты отмечают, что балканские страны могут оказаться под влиянием Китая из-за непомерных долговых обязательств. Долг Черногории на сегодняшний день составил 80% ВВП страны, Северной Македонии - 20%, Боснии и Герцеговины - 14%. Подробнее читайте в материале Федерального агентства новостей.