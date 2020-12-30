Кошкин объяснил, как российские лазеры сведут на нет преимущество дронов

Россия среди всех стран мира находится в авангарде в том, что касается вооружений, основанных на новых физических принципах. Оружия, подобного лазерной установке «Пересвет» нет ни у одной армии в мире, кроме российской.

Россия среди всех стран мира находится в авангарде в том, что касается вооружений, основанных на новых физических принципах. Оружия, подобного лазерной установке «Пересвет» нет ни у одной армии в мире, кроме российской.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин, комментируя заявление замминистра обороны Алексея Криворучко о создании в России нового лазерного оружия, предназначенного для уничтожения дронов.

По словам заместителя главы Минобороны России, отечественные конструкторы работают над созданием других лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками, оптико-электронными и оптическими средствами возможного противника, помимо уже существующего комплекса «Пересвет».

«Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия», — добавил Криворучко в интервью газете «Красная звезда», отметив также, что в России ведется разработка радиочастотного комплекса для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников.

По словам Андрея Кошкина, Россия находится в авангарде всего мира в области создания вооружений, подобных лазерному комплексу «Пересвет». Ни в одной армии мира такого оружия нет, а в России эти лазерные установки заступили на боевое дежурство еще в конце декабря 2019 года.

При этом российские конструкторы не останавливаются на достигнутом и продолжают работу.

«Сегодня лазерные установки будут бороться с дронами. Они напугали мировую общественность своим превосходством, но это превосходство кроется лишь в отсутствии средств ПВО. Так вот: российские лазерные установки и позволят в значительной степени снизить этот фактор превосходства и свести его к нулю», — подчеркнул Кошкин

Успехи России в разработке лазерных вооружений – это, по словам военного политолога, результаты совместной работы военно-научного сообщества и ОПК, которые прикладывают все усилия, чтобы обеспечить безопасность российского общества и государства, заключил эксперт.

Напомним, впервые президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что России появились новейшие виды стратегического вооружения, включая боевой лазер «Пересвет», 1 марта 2018 года, обращаясь с посланием к Федеральному собранию. С 1 декабря 2018 года комплекс «Пересвет», по словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, заступил на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах РФ.