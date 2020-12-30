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17:54   30 Декабря 2020
Происшествия

Очередной взрыв прогремел у дворца правительства в Адене

Очередной взрыв прогремел у дворца правительства в Адене

Еще один теракт произошел в Йемене, когда члены нового правительства страны прибыли в аденский дворец.

Террористическая атака на правительственный дворец в Адене стала очередным нападением за текущие сутки. Днем в йеменском аэропорту прогремели три взрыва. Заряды сдетонировали в тот момент, когда в воздушную гавань прибыли члены нового правительства.

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#взрыв #йемен #Адена

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