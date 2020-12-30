Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:49   30 Декабря 2020
Происшествия

Пьяная украинка угнала машину из-за непреодолимого желания увидеть елку

Пьяная украинка угнала машину из-за непреодолимого желания увидеть елку

Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения жительница Киева угнала у нового знакомого машину, чтобы посмотреть на новогоднюю елку.

Владелец автомобиля позвонил в полицию и рассказал, что познакомился с девушкой в интернете и пригласил ее на свидание. Молодые люди заехали в супермаркет — парень оставил спутницу в заведенной машине. Вернувшись, он обнаружил отсутствие иномарки, а на звонки угонщица не отвечала, говорится в сообщении Патрульной полиции Киева в Facebook.

Полицейские разыскали машину с помощью городских камер. Оказалось, что девушка была пьяна и внезапно захотела посмотреть на елку на Подоле. Водительских прав у нее нет. Машину вернули хозяину, писать заявление об угоне он отказался.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #киев #девушка #угон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров