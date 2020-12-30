Конституционный суд Украины признал превышение полномочий Зеленским

Украинский Конституционный суд (КС) заявил, что глава государства Владимир Зеленский вышел за рамки своей компетенции, отстранив от должности главу КС Александра Тупицкого.

Украинский Конституционный суд (КС) заявил, что глава государства Владимир Зеленский вышел за рамки своей компетенции, отстранив от должности главу КС Александра Тупицкого.

Стоит отметить, что украинский лидер подписал соответствующий указ 29 декабря. Причиной такого решения стало наличие подозрений в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.

Кроме того, в КС отметили, что назначение судьи президентом Украины не дает Зеленскому права прекращать его полномочия.