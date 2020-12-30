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17:32   30 Декабря 2020
Политика

Конституционный суд Украины признал превышение полномочий Зеленским

Конституционный суд Украины признал превышение полномочий Зеленским

Украинский Конституционный суд (КС) заявил, что глава государства Владимир Зеленский вышел за рамки своей компетенции, отстранив от должности главу КС Александра Тупицкого.

Стоит отметить, что украинский лидер подписал соответствующий указ 29 декабря. Причиной такого решения стало наличие подозрений в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.

Кроме того, в КС отметили, что назначение судьи президентом Украины не дает Зеленскому права прекращать его полномочия.

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#украина #кс #зеленский

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