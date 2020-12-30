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17:22   30 Декабря 2020
Политика

Мишустин вручил девочке из Твери подарок, о котором мечтал сам

Мишустин вручил девочке из Твери подарок, о котором мечтал сам

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание пятилетней девочки Нади Столпник из Тверской области, которая попросила у Деда Мороза синтезатор.

О мечте Нади Столпник глава правительства узнал, прочитав ее записку в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Мишустин признался, что и сам когда-то мечтал о таком музыкальном инструменте.

Глава кабмина приехал в Тверь с подарками для девочки и первым делом вручил ей куклу. После этого Мишустин сыграл Наде на ее новом синтезаторе. Он исполнил несколько композиций из советских мультфильмов.

Премьер-министр взял с отца девочки слово, что он поможет ей научиться играть на музыкальном инструменте. В свою очередь, Надя рассказала, что хочет обучиться игре на фортепиано в школе.

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