Мишустин вручил девочке из Твери подарок, о котором мечтал сам

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание пятилетней девочки Нади Столпник из Тверской области, которая попросила у Деда Мороза синтезатор.

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желание пятилетней девочки Нади Столпник из Тверской области, которая попросила у Деда Мороза синтезатор.

О мечте Нади Столпник глава правительства узнал, прочитав ее записку в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Мишустин признался, что и сам когда-то мечтал о таком музыкальном инструменте.

«Меня Миша зовут». Мишустин подарил 4-летней девочке синтезатор и сам сыграл на нем «В лесу родилась елочка», «Песню Чебурашки», «Голубой вагон», «Я играю на гармошке» и песню Бременских музыкантов pic.twitter.com/CKdMSu7GxK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 30, 2020

Глава кабмина приехал в Тверь с подарками для девочки и первым делом вручил ей куклу. После этого Мишустин сыграл Наде на ее новом синтезаторе. Он исполнил несколько композиций из советских мультфильмов.

Премьер-министр взял с отца девочки слово, что он поможет ей научиться играть на музыкальном инструменте. В свою очередь, Надя рассказала, что хочет обучиться игре на фортепиано в школе.