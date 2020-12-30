Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:14   30 Декабря 2020
Происшествия

Спикер Ярославской облдумы разбился на машине после командировки

Спикер Ярославской облдумы разбился на машине после командировки

Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов возвращался из командировки на личном автомобиле и погиб в результате ДТП.

Погибший являлся секретарем регионального отделения "Единой России". Константинов совершил рабочую поездку в Ростовский район, после которой отпустил водителя. Спикер разбился во время поездки на личной машине в Тверскую область. Пресс-служба Ярославской облдумы сообщила ТАСС о гибели Константинова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дтп #смерть #константинов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров