Спикер Ярославской облдумы разбился на машине после командировки

Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов возвращался из командировки на личном автомобиле и погиб в результате ДТП.

Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов возвращался из командировки на личном автомобиле и погиб в результате ДТП.

Погибший являлся секретарем регионального отделения "Единой России". Константинов совершил рабочую поездку в Ростовский район, после которой отпустил водителя. Спикер разбился во время поездки на личной машине в Тверскую область. Пресс-служба Ярославской облдумы сообщила ТАСС о гибели Константинова.