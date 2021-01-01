Отличники и открытия года. Эксперты назвали лучших губернаторов-2020

«Политика Сегодня» составила рейтинг российских управленцев с помощью представителей экспертного сообщества.

Провожая год истекающий, «Политика Сегодня» составила рейтинг наиболее успешных губернаторов, основываясь не только на просчетах или удачных решениях во внутренней политике, но и на имиджевых потерях и находках.

Политический консультант Вадим Березиков полагает, что как отличники, так и лидеры антирейтинга обеспечили себе эти места, продемонстрировав управленческие качества в пандемию. Пока одни принимали верные решения для борьбы с общемировой напастью, другие пытались оправдываться за неудачи перед федеральным центром.

«На мой взгляд, лидером в преодолении пандемии из глав субъектов можно назвать губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, — говорит собеседник ПС. — Кроме неплохих действий по противодействию коронавирусу, ему в плюс можно зачесть и значительный рост инвестиций. Этот рост достигает 10% – и это в кризисных для всего мира условиях!».

Вторым эксперт поставил главу Иркутской области Игоря Кобзева, который выиграл очень напряженные выборы (многие политтехнологи грезили возможностью подработать на втором туре, который так и не состоялся). Кобзев объездил перед выборами чуть ли не всю область и лично сумел убедить непростой, «полупротестный» регион в том, что сибирякам нужен именно он в качестве губернатора.

Третий в топе, по мнению эксперта, тоже из вновь избранных. Это Михаил Развожаев, глава Севастополя. Ему, помимо «ковидных» решений, пришлось разрешить непростую ситуацию с подачей воды в город-герой, более того, в определенным смысле даже противостоять некоторым деятелям федерального центра.

«Замыкают "пятерку первых", на мой взгляд, Юрий Бездудный, глава Ненецкого автономного округа и Алексей Текслер, губернатор Челябинской области. Текслера любят люди, гордятся своим "молодым губернатором". И то, что "Единая Россия" взяла большинство в региональном парламенте — прежде всего, его заслуга», — говорит Березиков.

В заслугу Бездудному, по мнению собеседника ПС, также можно поставить умение найти нужные слова для жителей региона, взволнованных новостями о предполагавшемся слиянии НАО и Архангельской области.

«И это на фоне того, что проект Большой Северной агломерации был одобрен на самом верху», — подчеркнул Вадим Березиков.

Политолог Евгений Минченко выделил Михаила Развожаева в Севастополе, который провел яркую избирательную кампанию. Александра Дрозденко в Ленинградской области, укрепившего свою репутацию и политический вес, Игоря Кобзева, который провел самую конкурентную губернаторскую кампанию и победил в первом туре, а также губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, как очень яркого управленца новой волны.

«Отдельного упоминания достоин также и [мэр Москвы] Сергей Собянин, как человек, который принял на себя главный удар по коронавирусу в начале этого года и во многих отношениях задал моду в противостоянии с инфекцией. Многие жители в самой Москве при этом были недовольны, но в целом, я считаю, что команда Собянина эффективно отработала эту тему», — говорит Минченко.

Политолог, руководитель «Бакстер групп» Дмитрий Гусев отметил не только деятельность руководителей регионов на своем рабочем месте, но и их личные качества, манеру поведения, которую можно делать лекалом для их российских коллег. Наиболее благоприятным год оказался для Александра Цыбульского, которому удалось победить в Архангельской области.

«Несмотря на то, что в этом регионе царит огромное недоверие к властям вообще после ситуации с Шиесом. Ему удалось, прежде всего, остановить проект мусорного полигона, восстановить доверие людей к власти, избраться и сделать много значимых и полезных для области дел», — оценил Гусев.

Второй в рейтинге политолога — губернатор Камчатки Владимир Солодов, который тоже избрался в этом году.