17:08 30 Декабря 2020Происшествия
В горах Норвегии сошел мощный оползень
Минимум десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате схода оползня на севере Норвегии.
Минимум десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате схода оползня на севере Норвегии.
По информации правоохранительных органов Норвегии, оползень снес на своем пути несколько жилых домов в населенном пункте в 30 километрах к северу от Осло. Сейчас 21 человек числится пропавшим без вести.
Уточняется, что более 700 жителей региона были срочно эвакуированы с места происшествия.