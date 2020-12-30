В горах Норвегии сошел мощный оползень

Минимум десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате схода оползня на севере Норвегии.

Минимум десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате схода оползня на севере Норвегии.

По информации правоохранительных органов Норвегии, оползень снес на своем пути несколько жилых домов в населенном пункте в 30 километрах к северу от Осло. Сейчас 21 человек числится пропавшим без вести.

Уточняется, что более 700 жителей региона были срочно эвакуированы с места происшествия.