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17:08   30 Декабря 2020
Происшествия

В горах Норвегии сошел мощный оползень

В горах Норвегии сошел мощный оползень

Минимум десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате схода оползня на севере Норвегии.

По информации правоохранительных органов Норвегии, оползень снес на своем пути несколько жилых домов в населенном пункте в 30 километрах к северу от Осло. Сейчас 21 человек числится пропавшим без вести.

Уточняется, что более 700 жителей региона были срочно эвакуированы с места происшествия.

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#жертвы #оползень #норвегия

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