17:04 30 Декабря 2020Происшествия
Росморречфлот подтвердил завершение операции по поиску судна "Онега"
Операция по поиску и спасению судна "Онега" завершилась. Такую информацию подтвердили в Росморречфлоте.
Операция по поиску и спасению судна "Онега" завершилась. Такую информацию подтвердили в Росморречфлоте.
Рыболовецкое судно "Онега" потерпело крушение 28 декабря. Трагедия произошла в Баренцевом море, у берегов архипелага Новая Земля. Двух членов экипажа удалось спасти. Сейчас суда, которые вели поисково-спасательные работы, возвращаются в места своего пребывания, говорится в сообщении ведомства.