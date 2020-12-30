Росморречфлот подтвердил завершение операции по поиску судна "Онега"

Операция по поиску и спасению судна "Онега" завершилась. Такую информацию подтвердили в Росморречфлоте.

Операция по поиску и спасению судна "Онега" завершилась. Такую информацию подтвердили в Росморречфлоте.

Рыболовецкое судно "Онега" потерпело крушение 28 декабря. Трагедия произошла в Баренцевом море, у берегов архипелага Новая Земля. Двух членов экипажа удалось спасти. Сейчас суда, которые вели поисково-спасательные работы, возвращаются в места своего пребывания, говорится в сообщении ведомства.