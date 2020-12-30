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16:58   30 Декабря 2020
Политика

Американцы присудили Трампу звание самого почитаемого человека года

Американцы присудили Трампу звание самого почитаемого человека года

Действующего президента США Дональда Трампа назвали самым почитаемым человеком года.

Политик обошел экс-лидера государства Барака Обаму. Бывший американский президент занимал первое место в рейтинге самых почитаемых людей 12 лет подряд. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на опрос американского Института общественного мнения Гэллапа (Gallup).

Причиной успеха Трампа называют высокий авторитет среди приверженцев Республиканской партии. В это же время мнение демократов о самом почитаемом человеке разделилось.

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#сша #обама #трамп

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