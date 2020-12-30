Американцы присудили Трампу звание самого почитаемого человека года

Действующего президента США Дональда Трампа назвали самым почитаемым человеком года.

Действующего президента США Дональда Трампа назвали самым почитаемым человеком года.

Политик обошел экс-лидера государства Барака Обаму. Бывший американский президент занимал первое место в рейтинге самых почитаемых людей 12 лет подряд. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на опрос американского Института общественного мнения Гэллапа (Gallup).

Причиной успеха Трампа называют высокий авторитет среди приверженцев Республиканской партии. В это же время мнение демократов о самом почитаемом человеке разделилось.