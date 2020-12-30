Сатановский о запуске «СП-2»: достроят наши трубопровод. Куда денутся

Соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции против российского газопровода «Северный поток – 2», хотя после прихода в Белый дом избранного президента США Джо Байдена, расклад еще может измениться, несмотря на упорство трамповской команды.

Соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции против российского газопровода «Северный поток – 2», хотя после прихода в Белый дом избранного президента США Джо Байдена, расклад еще может измениться, несмотря на упорство трамповской команды.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал известный политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя завершение строительства «Северного потока – 2» в территориальных водах Германии.

Теперь строителям российского газопровода, который напрямую по дну Балтийского моря свяжет Россию с Европой, осталось проложить 147 километров труб в территориальных водах Дании. И с этим участники строительства, по словам Сатановского, справятся в начале следующего года. Хотя в Соединенных Штатах продолжают много говорить на эту тему, обещая «уничтожить» российский проект.

«Для их истеблишмента это предмет консенсуса, но пока что никакие американские санкции не смогли его (строительство газопровода) остановить. Замедлить — да. Осложнить — да. Испортить многим настроение — разумеется. Осложнить американо-германские и американо-европейские в целом отношения — да», — напоминает политолог.

При этом Сатановский отмечает, что о состоянии российско-американских отношений можно даже не говорить, они были «сведены к нулю» задолго до истории с газопроводом.

Пока хотя бы не воюем, пишет эксперт, но может быть еще придется. Этого не хотят ни американские военные, ни российские, которые гораздо лучше американцев знают, что такое настоящая война.

«Но, если деваться будет некуда… Есть опыт современной войны, в Сирии — противостояния американской и в целом западной военной технике, да и армия нынешняя в России не та, что была даже в начале сирийской кампании», — рассуждает политолог.

Все вопросы, касающиеся поставок Европе американского сжиженного газа – это тема уходящего президента США Дональда Трампа. Избранному президенту Байдену и его команде она не сулит прибылей, кроме, конечно, возможности, нагадить России, которую, однако, там считают делом принципа.

Возможно новый президент США не станет продолжать конфликт, начатый его предшественником, а захочет изменить политику по отношению к ЕС, допускает эксперт.

«Ну, что будет, то будет, увидим. В конце концов, мало ли что американцы утверждают и в чем клянутся со всей присущей им пышностью. Если б все их угрозы сбывались, на планете мало что бы осталось», — пишет Сатановский.

Но в целом, уже ясно, что санкционное давление в качестве инструмента воздействия на Россию не работает. И если пять лет назад американские санкции, введенные из-за Крыма, еще удивляли и расстраивали, а российская сторона как-то пыталась исправить испорченные отношения, что-то доказать и аргументировать, то теперь в России никто больше по этому поводу не заморачивается.

«Хотят — пусть вводят все, что хотят. Хоть против всего населения страны персонально. Наши люди к противостоянию привыкли и его не боятся, с кем бы оно ни было, — подчеркивает Сатановский в заключение. — новая Холодная война. Подумаешь! Нам к этому не привыкать. Так что достроят наши трубопровод. Куда денутся…».

Напомним, ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в интервью ТАСС, что США опоздали со своими санкциями против «Северного потока – 2» и теперь газопровод будет достроен в любом случае.