Эксперты оценили решение Honda покинуть авторынок России

Японская компания Honda приняла решение в 2022 году покинуть автомобильный рынок России. Специалисты назвали такое решение бренда закономерным.

Японская компания Honda приняла решение в 2022 году покинуть автомобильный рынок России. Специалисты назвали такое решение бренда закономерным.

Прекращение в 2022 году поставок автомобилей марки Honda в Россию не сможет существенно повлиять на расстановку сил на российском авторынке, который и раньше не являлся приоритетным для компании. Такого мнения придерживается автоэксперт Игорь Моржаретто.

Специалист пояснил, что Honda заинтересована в поставках своих автомобилей на рынки трех стран: Японии, США и КНР. Все остальные авторынки не входят в число приоритетных, добавил Моржаретто.

В качестве одного из аргументов в пользу своей точки зрения автоэксперт привел нежелание Honda строить завод на территории России. Представители компании еще в 2015 году заявили, что планируют ограничить свое присутствие на рынке лишь продажен одной–двух моделей через официальных дистрибьюторов, передает телеканал "360".