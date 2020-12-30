Определен "абсолютный рейтинг" лучших фильмов России за 2020 год

Россияне оценили на пяти платформах отечественные фильмы, вышедшие в 2020 году. Опрос кинозрителей провел и ВЦИОМ. По итоговым результатам был составлен рейтинг лучших картин.

Россияне оценили на пяти платформах отечественные фильмы, вышедшие в 2020 году. Опрос кинозрителей провел и ВЦИОМ. По итоговым результатам был составлен рейтинг лучших картин.

Первое место в топ-10 лучших отечественных премьер 2020 года досталось комедии "Холоп". Этот фильм получил от проката 2,7 миллиарда рублей, став самым кассовым за последнее время. Вторую строчку в рейтинге заняла историческая драма "Калашников" со звездой криминальной картины "Бык" Юрием Борисовым. Тройку лидеров замкнул фэнтезийный фильм "Серебряные коньки" о рождественском Петербурге.

Картины "Лед-2", "Хэппи-энд" и "Тень звезды" заняли четвертое, пятое и шестое место соответственно. Главной звездой последней мелодрамы стал Павел Прилучный, в 2020 году "прославившийся" на всю страну скандальным разводом с Агатой Муцениеце. Актер исполнил роль рэпера Ильи Нэйма, которому нанимают девушку-телохранителя.

На седьмой и восьмой строках в топ-10 оказались блокбастер "Вторжение" и детективный триллер "Смертельные иллюзии". Девятого места в рейтинге удостоился российско-тунисский боевик "Шугалей", основанный на реальных событиях. В нем рассказана история социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, которые были похищены в мае 2019 года и помещены в незаконную ливийскую тюрьму "Митига". По сведениям портала Вести.ru, в десятку лучших российских картин 2020 года также попала драма "Фея" с Константином Хабенским и Ингеборгой Дапкунайте в главных ролях.