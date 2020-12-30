Жертвами атаки на аэропорт в Йемене стали 27 человек

Минимум 27 человек погибли в ходе атаки на международный аэропорт Адена в Йемене, сообщил представитель страны.

Минимум 27 человек погибли в ходе атаки на международный аэропорт Адена в Йемене, сообщил представитель страны.

Уточняется, что в воздушной гавани произошла серия из трех взрывов. Злоумышленники рассчитывали ликвидировать министров нового правительства Йемена, которые прибыли 30 декабря в аэропорт.

Предполагается, что боевики могли использовать минометные снаряды. Глава правительства государства Маин Абдель Малик назвал это нападение терактом.