Свыше 900 уборочных машин ликвидируют последствия непогоды в Петербурге

Свыше 900 единиц уборочной техники и 1248 дворников заняты устранением последствий ледяного дождя, заявили в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Свыше 900 единиц уборочной техники и 1248 дворников заняты устранением последствий ледяного дождя, заявили в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Тротуары на улицах города покрывают песко-соляной смесью, чтобы устранить наледь, уточнили в городском правительстве. За последние 24 часа в Северной столице задействовали порядка 5000 куб. м материалов разной концентрации.

"Дежурная служба фиксировала моментальное наступление обледенения на поверхности тротуаров и проезжей части", — заявили в Смольном.

Сотрудники садово-парковых предприятий организовывают уборку бульваров и аллей, а также следят за безопасностью дорожек у социальных объектов, добавили в комитете. Уборкой улиц заняты 1248 дворников и 917 единиц уборочной техники.