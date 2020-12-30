Роскомнадзор намерен составить 18 протоколов в отношении СМИ-иноагентов

Признанное иностранным агентом "Радио Свобода" и его руководитель Андрей Шарый могут получить 18 протоколов от Роскомнадзора.

Признанное иностранным агентом "Радио Свобода" и его руководитель Андрей Шарый могут получить 18 протоколов от Роскомнадзора.

В ведомстве намерены составить несколько документов в отношении иноагентов. Ранее стало известно, что представители таких СМИ приглашены в Роскомнадзор для составления протоколов. Речь идет не только о "Радио Свобода". Десяток СМИ-иноагентов оказались в списке ведомства.