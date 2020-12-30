Ищенко объяснил, как реагировать на «адские» прогнозы Украины о Крыме

Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма должна стать для России «адской», а не «священной».

Тема Крыма станет «адской» для России в 2021 году. С таким прогнозом в интервью украинской службе новостей «ТСН» выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины пригрозил, что тема Крыма станет "адской" для России в будущем году:https://t.co/O20Qdol9Bd pic.twitter.com/UqqpAzWGEe — ТАСС (@tass_agency) December 30, 2020

Кулеба пообещал сделать все возможное, чтобы в будущем году значительно усилить международное давление на Россию по крымской тематике.

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», — заявил политик.

Кроме того, глава украинского ведомства выразил мнение, что рано или поздно украинский флаг будет поднят в Симферополе.

«Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели», — не сомневается Кулеба.

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко посоветовал не обращать внимание на громкие высказывания со стороны украинского политика. По его словам, сегодня Киев ничего не может противопоставить Москве.

«Если бы обстоятельства были другие, и Украина была бы значительно сильнее и влиятельнее в международном плане, то тогда стоило бы задуматься. Сейчас можно просто не обращать внимания», — сказал политолог в комментарии «Политике Сегодня».

Впрочем, Кулеба убежден, что главным рычагом давления на Россию станет запуск «Крымской платформы» — саммита, где планируют обсудить вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины. По словам политика, ряд стран уже заявил о готовности принять в нем участие, однако назвать присоединившиеся к переговорной площадке государства Кулеба отказался.

«Мы еще проговариваем и окончательно финализируем с ними и другими партнерами смысл того, что мы туда закладываем», — пояснил министр.

Как объяснил Ищенко, «Крымская платформа» не сможет стать эффективным механизмом давления на Россию. По его мнению, все способы, которые могли бы повлиять на положение Москвы на мировой арене, безуспешно применялись в течение 6-7 лет.

«В этом были вынуждены признаться уже даже американцы. У которых возможностей давления на Россию значительно больше, чем у кого бы то ни было другого», — подчеркнул Ищенко.

Политолог обратил внимание, что подобные «громкие» высказывания со стороны МИД Украины звучат каждый год. Главная политическая цель Киева — восстановить контроль над Крымом, констатировал эксперт. Чтобы донести свою позицию до мирового сообщества, Украина и создала международный саммит.

«Киев этого не скрывает. Он считает Крым своей территорией и стремится восстановить над ней контроль. Работать как-то надо? Надо. А если они создали эту “Крымскую платформу”, Кулеба же не скажет, что создали объяснительную грамоту, чтобы отчитаться. Он скажет, что это действенный механизм, который на следующий год Россию уконтрапупит», — подытожил собеседник агентства.

Международный саммит «Крымской платформы» состоится в мае 2021 года в Киеве.

Ранее Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием против Киева. Министр назвал несколько путей получения препарата. С одной стороны — система COVAX, с другой — прямая договоренность с отдельными производителями. Кроме того, есть возможность обратиться к тем странам, которые зарезервировали препарат с большим запасом.

«И еще одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она — гибридное оружие России против Украины», — сказал Кулеба.

Россия выразила готовность поставлять «Спутник V» на Украину и даже производить ее там. В свою очередь украинская сторона от получения вакцины отказалась.