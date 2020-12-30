Всеобщие выборы в ЦАР прошли в условиях полной прозрачности
Политолог и военный эксперт Жан-Жак Уаондо стал наблюдателем на выборах в Центральноафриканской Республике и рассказал, как в стране прошло голосование.
Выборы президента в Центральноафриканской Республике состоялись 27 декабря. Это событие привлекло внимание мирового сообщества. Политолог и военный эксперт Жан-Жак Уаондо из Конго поделился с ФАН своими впечатлениями от увиденного.
"На мой взгляд, все мероприятия проводились в условиях полной прозрачности, и я приветствую профессионализм руководителей избирательных участков и органов безопасности", — говорит Уаондо.
Он также отметил, что явка на выборах в стране была достаточно высокой. В таких условиях крайне сложно устроить фальсификацию результатов.
"Люди стояли в длинных очередях под палящим солнцем. Это сильно впечатлило. На выборы пришли даже пожилые люди, которые не могли хорошо ходить самостоятельно. Я даже видел слабовидящего человека, которого сопровождали на голосование", — рассказал политолог.
Он считает, что положительную роль сыграла и делегированная в республику накануне группа российских специалистов, которые оказывали консультации местным избиркомам и властям по проведению процедуры голосования.