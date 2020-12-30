Андрей Малахов озвучил истинную причину закрытия проекта "Дом-2"

Телеведущий и журналист Андрей Малахов прокомментировал увядание реалити-шоу "Дом-2". Он уверен, что закрывать популярный проект, приносящий прибыль, никто не намерен.

Телеведущий и журналист Андрей Малахов прокомментировал увядание реалити-шоу "Дом-2". Он уверен, что закрывать популярный проект, приносящий прибыль, никто не намерен.

В рамках YouTube-шоу "Алена, блин!" Андрей Малахов назвал настоящую причину закрытия легендарного проекта на телеканале ТНТ. По его мнению, это "лежит на поверхности". Телеведущий уверен, что после "Дома-2" откроется и "Дом-3". Он подчеркнул, что закрывать такой масштабный проект никто не будет.

"Продукт, который приносит главные цифры. Я не знаю подробностей, но были "Дом", "Дом-2", и, естественно, будет "Дом-3". Это дополнительная реклама, сбор средств", — сказал он.

Андрей Малахов считает, что причина закрытия шоу стоит не в низком рейтинге, так как в линейке оно номер один. Напомним, недавно телеканал ТНТ объявил о прекращении показа выпусков реалити-шоу. Последний выпуск проекта состоится сегодня, 30 декабря.