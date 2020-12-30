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15:30   30 Декабря 2020
Общество

Кинологи предостерегли россиян от выгула собак в новогоднюю ночь

Кинологи предостерегли россиян от выгула собак в новогоднюю ночь

Хозяевам собак не рекомендуется выгуливать питомцев в новогоднюю ночь. Об этом рассказали в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Фейерверки могут вызывать огромный стресс у собак, напомнили эксперты. Как передают "Вести Подмосковья", животное в результате испуга от взрывного хлопка может сорваться и убежать.

Лучше всего 31 декабря задуматься о том, чтобы заранее прогуляться с собакой, посоветовали в пресс-службе. Эксперты рекомендуют вывести своего четвероногого друга до 19:00. Даже если хозяин уверен, что у него не пугливая собака, все равно стоит соблюдать осторожность и отказаться от визита на улицу в новогоднюю ночь.

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#собаки #новый год #кинологи

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