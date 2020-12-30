Полиция Белграда ищет потушивших Вечный огонь вандалов

Хулиганы облили краской и потушили Вечный огонь в мемориальном Парке освободителей Белграда.

Хулиганы облили краской и потушили Вечный огонь в мемориальном Парке освободителей Белграда.

Вандалы осквернили символ павших на войне героев. О варварском происшествии сообщило посольство России в Сербии. Хулиганы оставили на памятнике банку из-под краски, на которой написали: "Освободители? Нет, никогда!". Правоохранители начали розыск вандалов. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Вечный огонь в Парке освободителей Белграда зажгли 15 декабря. На церемонии присутствовали президент Сербии Александр Вучич и министр иностранных дел России Сергей Лавров.