Министр обороны Турции заверил, что Анкара поддерживает суверенитет Ирака

Турция заявила о приверженности территориальной целостности Ирака. Соответствующее сообщение появилось после встречи глав оборонных ведомств двух стран.

Турция заявила о приверженности территориальной целостности Ирака. Соответствующее сообщение появилось после встречи глав оборонных ведомств двух стран.

Встреча министров обороны Турции и Ирака состоялась в Анкаре. Главы оборонных ведомств двух стран обсудили отношения Анкары и Тегерана в свете последних событий. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что удовлетворен сотрудничеством с Ираком, передает Федеральное агентство новостей.

Также стороны обсудили тему борьбы с терроризмом. Министр обороны Турции подчеркнул, что партнерство в этой сфере расширяется,

"Турция уважает политическое единство и территориальную целостность всех своих соседей, особенно Ирака. Была выражена решимость турецких вооруженных сил защищать безопасность нации и наших границ", - сказал Акар.

Турция проводит операцию "Коготь тигра" на территории иракского региона Хафтанин. Прошлым летом в отношениях Багдада и Анкары возникла некоторая напряженность в связи с воздушной операцией Турции в северной части Ирака. Официальный Багдад в связи с этим направил Анкаре ноту протеста, расценив вторжение как нарушение суверенитета Ирака.