Майкл Пенс не намерен пересматривать итоги президентских выборов в США

Американский вице-президент Майкл Пенс не стал присоединяться к пересмотру результатов выборов главы Соединенных Штатов. Об этом сообщили журналисты издания The Hill.

Американский вице-президент Майкл Пенс не стал присоединяться к пересмотру результатов выборов главы Соединенных Штатов. Об этом сообщили журналисты издания The Hill.

Согласно тексту документов, с которыми ознакомились эксперты, юристы конгрессмена от Республиканской партии Луи Гомерта проинформировали об отказе Пенса принимать участие в процедуре оспаривания итогов президентских выборов в США.

Уточняется, что вице-президент отказался присоединяться к судебному иску по пересмотру итогов голосования.

Выборы главы США состоялись 3 ноября. Основными претендентами на президентский пост были демократ Джо Байден и действующий глава Белого дома Дональд Трамп.