14:58 30 Декабря 2020Политика
Путин утвердил закон о штрафах для соцсетей Twitter, Instagram и Facebook
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах для соцсетей Twitter, Instagram и Facebook, а также видеохостинга YouTube.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах для соцсетей Twitter, Instagram и Facebook, а также видеохостинга YouTube.
Речь идет о денежных взысканиях за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Инициатива принадлежит депутатам Александру Хинштейну и Сергею Боярскому. В соответствии с положениями документа, за неудаление запрещенного контента предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 200 тысяч до 400 тысяч — для должностных лиц и от 800 тысяч до 4 миллионов рублей — для юрлиц.