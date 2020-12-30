Путин утвердил закон о штрафах для соцсетей Twitter, Instagram и Facebook

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах для соцсетей Twitter, Instagram и Facebook, а также видеохостинга YouTube.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах для соцсетей Twitter, Instagram и Facebook, а также видеохостинга YouTube.

Речь идет о денежных взысканиях за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициатива принадлежит депутатам Александру Хинштейну и Сергею Боярскому. В соответствии с положениями документа, за неудаление запрещенного контента предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 200 тысяч до 400 тысяч — для должностных лиц и от 800 тысяч до 4 миллионов рублей — для юрлиц.