Сражающуюся за права женщин в Саудовской Аравии активистку приговорили к тюремному заключению, сообщили в Центре нарушений прав человека при Федеральном агентстве новостей.

Сражающуюся за права женщин в Саудовской Аравии активистку приговорили к тюремному заключению, сообщили в Центре нарушений прав человека при Федеральном агентстве новостей.

Люджейн аль-Хатлюль, которая боролась за право женщин на управление автомобилем, признали виновной в "связях со странами, недружественными королевству" и разглашении секретной информации. Суд приговорил ее к 5,8 года лишения свободы, говорится в сообщении ЦНПЧ при ФАН.

Кроме того, Люджейн аль-Хатлюль обвинили в устройстве на работу в ООН, общении с иностранными дипломатами, международными правозащитниками, журналистами и другими активистами Саудовской Аравии. С мая 2018 года она заключена под стражу, вместе с ней находятся и другие борцы за права женщин.

Суд учтет, что в тюрьме она провела уже почти три года. Родственники активистки сообщили, что она будет обжаловать приговор. Ее дело рассматривал Специализированный уголовный суд, который был создан в 2008 году для уголовного преследования террористов. Несмотря на требования международных правозащитных организаций об освобождении женщины, судьи вынесли обвинительный приговор. Эксперты ООН раскритиковали его и назвали обвинения надуманными.