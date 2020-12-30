Сатановский рассказал о судьбе "СП-2" после прихода Байдена к власти

Ситуация с санкционным давлением США на "Северный поток — 2" может измениться с приходом к власти избранного президента страны Джо Байдена, считает политолог Евгений Сатановский.

Ситуация с санкционным давлением США на "Северный поток — 2" может измениться с приходом к власти избранного президента страны Джо Байдена, считает политолог Евгений Сатановский.

Проект строительства "СП-2" близится к завершению, отметил Сатановский в Telegram-канале. Осталось проложить 147 километров трубопровода через территориальные воды Дании, добавил он. Американские санкции не смогут уничтожить российский проект.

"Нагадить России для них — дело принципа, продолжить рогом упираться, но зачем новому президенту США продолжать конфликт с Евросоюзом, начатый старым президентом, совершенно непонятно", — сказал Сатановский.

Санкционные ограничения как инструмент воздействия на Россию уже не работают, отметил он. Поэтому российский газопровод будет достроен, заключил эксперт. По его мнению, завершение строительства "СП-2" вполне возможно в начале 2021 года.