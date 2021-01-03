Государство не просило их хамить. Почему чиновникам запретили оскорблять россиян
Сегодня Президент РФ подписал закон, принятый Госдумой 18 декабря. Теперь чиновники, оскорбившие граждан, будут платить штраф до 150 тысяч рублей.
Термин «оскорбление» в этом случае расширяется за пределы стандартного юридического «унижение чести и достоинства в неприличной форме». Отныне чиновникам нельзя допускать высказывания, противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности.
В последние годы россияне чувствительно реагировали на откровенно хамские или же просто неуместные высказывания региональных чиновников. Начал формироваться настоящий институт репутации в отношении госслужащих: кого-то из «зарвавшихся» увольняли, кто-то уходил сам под давлением общественного мнения. Казалось бы, в России складывается новая, весьма требовательная к чиновничьему классу политическая культура, обязывающая власть имущих, как минимум, не хамить.
Уважения к себе жители РФ требовали от чиновников всегда, говорит политолог Марат Баширов, но теперь из-за возросшей роли социальных сетей уйти от общественного порицания у тех не получится. Что же касается нового закона — он «уравновешивает» права рядового гражданина и чиновника после принятого ранее закона об оскорблении власти.
«Некоторое время назад был принят закон о том, что нельзя наносить моральный вред, критикуя органы государственной власти. Соответственно, это восстановление справедливости: если человек неправильно высказался в отношении органов власти, то его наказывают, а если чиновник высказался в отношении граждан, то для него наказания отдельного не было. Только в качестве правовой, гражданской формы — например, на него можно пожаловаться. Специализированная норма не предусматривалась, а она должна быть. С этой точки зрения это восстановление справедливости», — отмечает Баширов.
Казус Глацких
Знаковым стал случай экс-спортсменки и уже бывшего директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких — именно он поднял вопрос о законодательном регулировании общения чиновников с народом.
В начале нулевых россияне знали Глацких как чемпионку по художественной гимнастике, взявшую золото на Олимпиаде в Афинах. На чиновничьем посту ее слава была несколько иной: в конце 2018 года в интернет попало видео встречи Глацких со старшеклассниками и студентками, где была сказана скандальная фраза.
«Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».
Высказывание разлетелось по сети, а Глацких превратилась в персонажа народного творчества. Увольнять ее из-за неосторожного выражения никто не собирался. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев так и сказал: оснований для увольнения нет, закон Глацких не нарушала. Наказанием будет дисциплинарное взыскание (проще говоря, выговор), а дальше — снова служить народу.
Феномен Глацких показал, что среди нахамивших чиновников, вызвавших общественный резонанс на общероссийском уровне, есть совершенно непотопляемые личности. «Не-увольнение» экс-гимнастки ряд СМИ связывал с дружескими отношениями между семьей чиновницы и министром природных ресурсов Свердловской области Алексеем Кузнецовым. Стало понятно, что ответственность за чиновничье хамство нужно прописывать в законе отдельной строкой.
«Макарошки всегда стоят одинаково»
Конечно, неосторожные слова региональных чиновников возмущали россиян и до этого. Чего стоит инцидент с главой минтруда Саратовской области Натальей Соколовой, посоветовавшей пенсионерам есть «макарошки» и составить постное меню — тогда и потребительской корзины на 3,5 тысячи рублей в месяц хватит, утверждала министр.
«Надо использовать сезонные, наши овощи и фрукты. В каждый сезон есть продукты, которые дешевеют, и которые дорожают. А макарошки всегда стоят одинаково. Вы верующий человек? А то есть 40 дней поста, и все становятся только здоровее», — спорила Соколова с местным депутатом Николаем Бондаренко.
Провести эксперимент и месяц питаться из минимальной продуктовой корзины Соколова отказалась, объяснив это особым чиновничьим статусом.
«Наш с вами статус не позволяет проводить такие эксперименты», — ответила экс-министр на предложение депутатов областной думы.
При этом в 2016 году Соколова заработала 1,8 миллионов рублей, а в 2017 году — 2,3 миллиона, гласят декларации о доходах. Согласно этим данным, ее зарплата три года назад составляла 191 тысячу рублей в месяц. Правда, после неосторожного высказывания «хлебное место» чиновница покинула по причине увольнения губернатором.
«Одеты непонятно как, два класса образования»
Главу управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич летом 2019 года обвинили в нелицеприятных высказываниях в адрес пострадавших от наводнения в Тулуне.
В интернет попала аудиозапись, на которой женщина, чей голос похож на голос Алашкевич, оскорбляет граждан, оставшихся без крыши над головой из-за потопа — по мнению женщины, они пришли на встречу с Владимиром Путиным в неподобающих случаю нарядах.
«Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее. Одеты [непонятно] как, два класса образования», — сокрушалась предположительно чиновница.
Служебная проверка показала, что запись была смонтирована. По словам чиновницы, она действительно грубо обсуждала с коллегами картину, представшую перед ее глазами после потопа в Тулуне, но ее слова вырвали из контекста.
«Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — написала Алашкевич в Facebook.
Скандал дошел до Кремля: если чиновница и правда говорила эти слова, то она — непорядочный человек, подчеркнул Путин.
«Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — возмутился он.
Сама же Алашкевич уволилась под давлением общественности и устроилась заместителем директора по развитию музея «Тальцы».
«Тунеядцы и алкоголики»
В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин испытал настоящий «испанский стыд» из-за слов, сказанных депутатом Волгоградской областной думы Гасаном Набиевым.
Во время обсуждения закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, Набиев заявил, что работники его предприятия (ранее возглавлял ООО «Газпром трансгаз Волгоград») получают пенсию 15–20 тысяч рублей. А вот пенсию в 8 тысяч рублей получают якобы тунеядцы и алкоголики.
«Восемь тысяч рублей у них, потому что тунеядцы и алкаши. У тех, кто работал нормально, другие пенсии: 20, 25 и более», — сказал Набиев.
Согласно декларации о доходах, в 2017 году Набиев получил 13 838 606 рублей, то есть 1 153 217 рублей в месяц. Годом ранее его ежемесячный доход составлял около 5 миллионов рублей, двумя годами ранее — почти 3 миллиона рублей в месяц.
Партийная реакция последовала незамедлительно. За реплику депутата исключили из «Единой России». В 2021 году неосторожная оценка в адрес пенсионеров, получающих скромную пенсию, могла бы стоить Набиеву 150 тысяч рублей штрафа. Впрочем, для миллионера это небольшие деньги. Эффективность «штрафной» системы проверит только время.