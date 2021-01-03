Государство не просило их хамить. Почему чиновникам запретили оскорблять россиян

Пренебрежительные или оскорбительные высказывания слуг народа в адрес граждан РФ теперь влетят в копеечку.

Сегодня Президент РФ подписал закон, принятый Госдумой 18 декабря. Теперь чиновники, оскорбившие граждан, будут платить штраф до 150 тысяч рублей.

Термин «оскорбление» в этом случае расширяется за пределы стандартного юридического «унижение чести и достоинства в неприличной форме». Отныне чиновникам нельзя допускать высказывания, противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности.

В последние годы россияне чувствительно реагировали на откровенно хамские или же просто неуместные высказывания региональных чиновников. Начал формироваться настоящий институт репутации в отношении госслужащих: кого-то из «зарвавшихся» увольняли, кто-то уходил сам под давлением общественного мнения. Казалось бы, в России складывается новая, весьма требовательная к чиновничьему классу политическая культура, обязывающая власть имущих, как минимум, не хамить.

Уважения к себе жители РФ требовали от чиновников всегда, говорит политолог Марат Баширов, но теперь из-за возросшей роли социальных сетей уйти от общественного порицания у тех не получится. Что же касается нового закона — он «уравновешивает» права рядового гражданина и чиновника после принятого ранее закона об оскорблении власти.

«Некоторое время назад был принят закон о том, что нельзя наносить моральный вред, критикуя органы государственной власти. Соответственно, это восстановление справедливости: если человек неправильно высказался в отношении органов власти, то его наказывают, а если чиновник высказался в отношении граждан, то для него наказания отдельного не было. Только в качестве правовой, гражданской формы — например, на него можно пожаловаться. Специализированная норма не предусматривалась, а она должна быть. С этой точки зрения это восстановление справедливости», — отмечает Баширов.

Казус Глацких

Знаковым стал случай экс-спортсменки и уже бывшего директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких — именно он поднял вопрос о законодательном регулировании общения чиновников с народом.

В начале нулевых россияне знали Глацких как чемпионку по художественной гимнастике, взявшую золото на Олимпиаде в Афинах. На чиновничьем посту ее слава была несколько иной: в конце 2018 года в интернет попало видео встречи Глацких со старшеклассниками и студентками, где была сказана скандальная фраза.

«Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Высказывание разлетелось по сети, а Глацких превратилась в персонажа народного творчества. Увольнять ее из-за неосторожного выражения никто не собирался. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев так и сказал: оснований для увольнения нет, закон Глацких не нарушала. Наказанием будет дисциплинарное взыскание (проще говоря, выговор), а дальше — снова служить народу.

Феномен Глацких показал, что среди нахамивших чиновников, вызвавших общественный резонанс на общероссийском уровне, есть совершенно непотопляемые личности. «Не-увольнение» экс-гимнастки ряд СМИ связывал с дружескими отношениями между семьей чиновницы и министром природных ресурсов Свердловской области Алексеем Кузнецовым. Стало понятно, что ответственность за чиновничье хамство нужно прописывать в законе отдельной строкой.

«Макарошки всегда стоят одинаково»

Конечно, неосторожные слова региональных чиновников возмущали россиян и до этого. Чего стоит инцидент с главой минтруда Саратовской области Натальей Соколовой, посоветовавшей пенсионерам есть «макарошки» и составить постное меню — тогда и потребительской корзины на 3,5 тысячи рублей в месяц хватит, утверждала министр.

«Надо использовать сезонные, наши овощи и фрукты. В каждый сезон есть продукты, которые дешевеют, и которые дорожают. А макарошки всегда стоят одинаково. Вы верующий человек? А то есть 40 дней поста, и все становятся только здоровее», — спорила Соколова с местным депутатом Николаем Бондаренко.

Провести эксперимент и месяц питаться из минимальной продуктовой корзины Соколова отказалась, объяснив это особым чиновничьим статусом.

«Наш с вами статус не позволяет проводить такие эксперименты», — ответила экс-министр на предложение депутатов областной думы.

При этом в 2016 году Соколова заработала 1,8 миллионов рублей, а в 2017 году — 2,3 миллиона, гласят декларации о доходах. Согласно этим данным, ее зарплата три года назад составляла 191 тысячу рублей в месяц. Правда, после неосторожного высказывания «хлебное место» чиновница покинула по причине увольнения губернатором.

«Одеты непонятно как, два класса образования»

Главу управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич летом 2019 года обвинили в нелицеприятных высказываниях в адрес пострадавших от наводнения в Тулуне.

В интернет попала аудиозапись, на которой женщина, чей голос похож на голос Алашкевич, оскорбляет граждан, оставшихся без крыши над головой из-за потопа — по мнению женщины, они пришли на встречу с Владимиром Путиным в неподобающих случаю нарядах.

«Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее. Одеты [непонятно] как, два класса образования», — сокрушалась предположительно чиновница.

Служебная проверка показала, что запись была смонтирована. По словам чиновницы, она действительно грубо обсуждала с коллегами картину, представшую перед ее глазами после потопа в Тулуне, но ее слова вырвали из контекста.

«Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — написала Алашкевич в Facebook.

Скандал дошел до Кремля: если чиновница и правда говорила эти слова, то она — непорядочный человек, подчеркнул Путин.

«Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — возмутился он.

Сама же Алашкевич уволилась под давлением общественности и устроилась заместителем директора по развитию музея «Тальцы».

«Тунеядцы и алкоголики»

В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин испытал настоящий «испанский стыд» из-за слов, сказанных депутатом Волгоградской областной думы Гасаном Набиевым.

Во время обсуждения закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, Набиев заявил, что работники его предприятия (ранее возглавлял ООО «Газпром трансгаз Волгоград») получают пенсию 15–20 тысяч рублей. А вот пенсию в 8 тысяч рублей получают якобы тунеядцы и алкоголики.

«Восемь тысяч рублей у них, потому что тунеядцы и алкаши. У тех, кто работал нормально, другие пенсии: 20, 25 и более», — сказал Набиев.

Согласно декларации о доходах, в 2017 году Набиев получил 13 838 606 рублей, то есть 1 153 217 рублей в месяц. Годом ранее его ежемесячный доход составлял около 5 миллионов рублей, двумя годами ранее — почти 3 миллиона рублей в месяц.

Партийная реакция последовала незамедлительно. За реплику депутата исключили из «Единой России». В 2021 году неосторожная оценка в адрес пенсионеров, получающих скромную пенсию, могла бы стоить Набиеву 150 тысяч рублей штрафа. Впрочем, для миллионера это небольшие деньги. Эффективность «штрафной» системы проверит только время.