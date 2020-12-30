Зампред крымского парламента призвал Киев остановить предприятия на территории Украины, построенные в советские годы в рамках исполнения закона о "декоммунизации".

Зампред крымского парламента призвал Киев остановить предприятия на территории Украины, построенные в советские годы в рамках исполнения закона о "декоммунизации".

Первый зампред крымского парламента Ефим Фикс назвал подлостью действия украинских властей в отношении как России, так и советского прошлого Киева. На протяжении последних пяти лет на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который фактически приравнивает их друг к другу. Фикс считает, что властям Украины следовало бы уничтожить тогда все советские заводы в рамках закона страны о "декоммунизации".

"Удивительные люди, если вы так осуждаете все советское, первое, что нужно сделать – разрушить в Запорожье Днепровскую ГЭС, Львовский автобусный завод, в Днепре – завод по строительству ракет "Южмаш" и так далее <...> Но нет, все, что было построено при СССР, они используют", — заявил вице-спикер крымского парламента.

Он также отметил, что за период своей независимости власти Украины не построили ни одного нового крупного предприятия.