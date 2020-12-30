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14:34   30 Декабря 2020
Политика

Зампред Госсовета Крыма указал на двойные стандарты политики Киева

Зампред Госсовета Крыма указал на двойные стандарты политики Киева

Зампред крымского парламента призвал Киев остановить предприятия на территории Украины, построенные в советские годы в рамках исполнения закона о "декоммунизации".

Первый зампред крымского парламента Ефим Фикс назвал подлостью действия украинских властей в отношении как России, так и советского прошлого Киева. На протяжении последних пяти лет на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который фактически приравнивает их друг к другу. Фикс считает, что властям Украины следовало бы уничтожить тогда все советские заводы в рамках закона страны о "декоммунизации".

"Удивительные люди, если вы так осуждаете все советское, первое, что нужно сделать – разрушить в Запорожье Днепровскую ГЭС, Львовский автобусный завод, в Днепре – завод по строительству ракет "Южмаш" и так далее <...> Но нет, все, что было построено при СССР, они используют", — заявил вице-спикер крымского парламента.

Он также отметил, что за период своей независимости власти Украины не построили ни одного нового крупного предприятия.

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#украина #декоммунизация #Ефим Фикс

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