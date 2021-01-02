Рэп, стрельба по бочкам и запрет COVID. Как Гурбангулы Бердымухамедов провел 2020 год

Вспоминаем приключения президента Туркменистана — от сжигания наркотиков до стрельбы по бочкам.

Нынешний президент Туркменистана — фигура поистине легендарная. Несмотря на пандемию коронавируса, лидер одной из самых закрытых стран планеты Гурбангулы Бердымухамедов провел 2020 год максимально насыщенно. Вспоминаем самые запоминающиеся истории, связанные с Аркадагом.

Одной из самых популярных предновогодних традиций как у детей, так и у взрослых по всему миру, является лепка снеговика. Не забыл про нее и президент Бердымухамедов. Оставив на время дела государственной важности, национальный лидер вместе с любимым внуком Керимом прокатился на фуникулере над предгорьем Копетдага и, вооружившись морковкой и ветками, сам принялся сооружать неизменный талисман зимы.

Для многих Гурбангулы Бердымухамедов — не просто туркменский лидер, но и звезда интернета, герой нашумевшего рэп-клипа с посвящением коню и автор строчек «Ты – святомоленье, Ровач!». На новогодних праздниках вспоминаем, чем еще в минувшем 2020 году запомнился пользователям сети глава независимого Туркменистана.

Этот супер-диджей

В народе говорят: как новый год встретишь, так его и проведешь. Гурбангулы Бердымухамедов на отрицательно заряженный 2020-й был явно не настроен. В новогоднюю ночь для коллег из правительства он на целый час превратился из сурового начальника в зажигательного диск-жокея.

Сидящих на выступлении президента не оказалось. Все гости корпоративного вечера танцевали и аплодировали Бердымухамедову, который не просто выступил в качестве диджея, но и исполнял мелодии на клавишных инструментах.

Гармала и запретное слово

Весной 2020 года, когда страны вводили первый локдаун, вирусологи говорили о «пике пандемии», а ученые в спешке работали над вакциной, интернет узнал, что курят в беломраморном Ашхабаде. Благодаря национальному лидеру страна открыла новое лечебное свойство травы Гармала.

«Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания», — напомнил президент.

Когда стало ясно, что целебный дым гармалы не берет коварный COVID, глава государства решил бороться с коронавирусом на другом уровне.

Вероятно, прозорливость мудрых предков навела Бердымухамедова на понимание того, что болезнь не так опасна, как страх перед ней. Поэтому 31 марта 2020 года в Туркмении на официальном уровне запретили слово «коронавирус». Журналисты подыскивали синонимы, а местному Министерству здравоохранения пришлось даже отозвать тираж специальной брошюры о COVID-19, которую разослали по больницам, университетам и школам. Граждан предупредили, что разговоры о коронавирусе обернутся тюрьмой.

Дареный конь

В апреле Бердымухамедов, будучи опытным политиком, показал свое умение оставаться в седле. В честь национального праздника — Дня ахалтекинского скакуна — туркменскому лидеру подарили сразу восемь коней. Пять скакунов от каждого региона страны, еще трех подарили силовые структуры, военнослужащие и работники коневодческой отрасли.

Одному из дареных коней выпала честь быть объезженным Гурбангулой Бердымухамедовым на ипподроме Ашхабада. Президент забрался на скакуна и прошел несколько кругов под аплодисменты зрителей и правительственных чиновников.

Рыба — сиротам

Даже в отпуске лидер Туркменистана не перестает думать о соотечественниках. В июле 2020 года Бердымухамедов наслаждался заслуженным отдыхом и рыбачил на местном озере. Улов получился внушительным, но президент решил отдать всю рыбу на пропитание воспитанникам Дворца детей-сирот в предгорье Копетдага.

Туркменский телеканал Altyn Asyr снял об этом 30-минутный репортаж, в конце которого сказано, что улова Бердымухамедова хватило на «огромную кастрюлю». Многие зрители заметили, что человек, отрицавший существований коронавируса, всю рыбалку провел в защитной маске. Однако скептики не учли, что в воздухе Туркменистана содержится высокая концентрация некой «вредоносной пыли».

Зоркий глаз

Армия Туркменистана насчитывает порядка 36 тысяч человек, но в период, когда геополитическое соперничество между странами усиливается, не лишним бывает напомнить о высоком уровне военной подготовки. 2 сентября Бердымухамедов провел заседание Совета безопасности, а заодно дал мастер-класс для туркменских силовиков по стрельбе из разных видов оружия.

Судя по репортажу новостного портала «Хроника Туркменистана», глава государства остался недоволен подготовкой коллег из Совбеза, поэтому сам взял в руки пистолет и показал, что значит «бить в яблочко».

Пистолетами все не закончилось: чтобы поразить взрывоопасные бочки, Гурбангулы Бердымухамедов забрался в специальный джип и открыл стрельбу из настоящего минигана — многоствольного скорострельного пулемета. Зрители были в восторге.

Верный друг

С управдомом Варварой Плющ из бессмертной комедии «Бриллиантовая рука» Бердымухамедов бы сцепился не на шутку. Настоящий друг человека – вовсе не управдом, а собака. Если конкретнее – породы алабай. Именно ей в Ашхабаде открыли золотой памятник высотой шесть метров. 12 ноября президент лично присутствовал на открытии монумента «Туркменскому алабаю» и «проявил уважение, почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных». Несколько лет назад глава государства дарил щенка алабая президенту Владимиру Путину.

С пылу, с жару

С наркотиками в Туркменистане разговор короткий. Законом они запрещены, а в 100 километрах от Ашхабада в декабре даже открыли специальную печь для их уничтожения. Вместе с членами Совета национальной безопасности Бердымухамедов в декабре посетил новый комплекс и, в качестве эффектной презентации, сжег вместе с коллегами 123 килограмма запрещенных веществ.

Всего комплекс для уничтожения наркотиков включает в себя три огромные печи. Вещества, изъятые правоохранителями у подозреваемых, после экспертизы переправляют именно сюда для дальнейшей утилизации. Проект придумал лично Гурбангулы Бердымухамедов. Печи по утвержденному им плану построили за несколько месяцев.

Малыш и жажда

Когда дело касается технических новинок национальной промышленности, Бердымухамедов привык брать дело в свои руки. На презентации разработок 3 октября президент придумал имена смартфонам и роутерам.

Так, мини-телефон с двумя сим-картами стал «Малышом», телевизор диагональю 65 дюймов – «Вселенной», кулер туркменский лидер назвал «Жаждой», а компьютер-моноблок получил название «Удачный».

Новый год и солодка

Какой новогодний праздник обходится без Деда Мороза и Снегурочки? Правда, в Туркменистане их привыкли называть Аяз Бабой и Гарпамык. 28 декабря на площади у здания культурно-развлекательного центра в Ашхабаде они поздравили президента Бердымухамедова, который гулял со своими внучками и показывал им праздничную елку.

Праздники праздниками, но про здоровье забывать не стоит. За несколько дней до прогулки с Аяз-бабой, глава Туркменистана дал ученым мужам новое поручение: изучить свойства еще одного целебного растения, которое можно использовать для борьбы с несуществующим коронавирусом.

«Корень солодки уже давно используется в медицине и народной медицине для лечения внутренних болезней, кашля, язвы почек, верхних дыхательных путей и двенадцатиперстной кишки», — похвалил растение Бердымухамедов.

Специалисты Академии наук должны «тщательно изучить» этот вопрос и предоставить президенту отчет в самое ближайшее время.

В том, что президент Туркменистана в 2021 году удивит еще не раз, сомнений нет. Перед Новым годом, 30 декабря, Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с послом Российской Федерации Александром Блохиным и поздравил его с наступающим праздником.