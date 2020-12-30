Носович: Прибалтика теряет интерес к запуску Rail Baltica

Проект железнодорожной ветки со всей сопутствующей инфраструктурой Rail Baltica, которая свяжет страны Балтии с Польшей, постепенно превращается в долгострой, так как завершение строительства никому не выгодно.

Проект железнодорожной ветки со всей сопутствующей инфраструктурой Rail Baltica, которая свяжет страны Балтии с Польшей, постепенно превращается в долгострой, так как завершение строительства никому не выгодно.

Об этом в разговоре с изданием Baltnews рассказал аналитик Центра общественно-политических исследований «Русская Балтика», политолог-международник Александр Носович.

Ранее издание Kauno diena сообщило, что литовская компания LTG Infra объявила второй этап тендера на строительство самого длинного в Прибалтике железнодорожного моста через реку Нярис, который входит в проект Rail Baltica.

«Железнодорожный мост через реку Нярис – это технически наиболее сложное инженерное сооружение при строительстве железной дороги Rail Baltica. Это будет самый длинный мост не только в Литве, но и в странах Балтии», — приводит издание слова гендиректора LTG Infra Каролиса Санковскиса.

При этом отмечается, что подрядчику, который будет определен по итогам тендера, придется не только построить мост длиной 1510 метров без опор на воде, но и провести реконструкцию инженерных сетей, в том числе и водопроводных, а также дренажных сооружений. Кроме того, на подрядчика ляжет ответственность за «приведение в порядок окружающей среды».

По мнению Александра Носовича, участники строительства Rail Baltica не заинтересованы в завершении работ над проектом, и настроены растянут процесс на бесконечно долгое время, не допуская его конечной уели – начала эксплуатации новой железной дороги.

«Достраивать дорогу и запускать ее в эксплуатацию реализаторам проекта невыгодно, потому что тогда им перестанут поступать деньги, и нужно будет как-то зарабатывать самим, отбивать вкаченные в этот проект инвестиции, а этого не сделать, учитывая заведомую убыточность дороги. Поэтому она ведется так медленно, поэтому всегда откладывается», — считает политолог.

Поэтому, по его словам, процесс строительства Rail Baltica важнее результата, и проект постепенно превращается в долгострой.

Участники строительства не заинтересованы в том, чтобы железнодорожная ветка начала функционировать, потому, что с экономической и практической точек зрения этот проект никому не выгоден, а в том, чтобы строительство продолжалось и на него продолжали выделяться средства.

Помимо того, что после запуска в эксплуатацию Rail Baltica не окупит вложенных в нее средств, сейчас участники строительства успешно «распиливают» деньги, выделяемые на строительство дороги. Поэтому ясно, что они заинтересованы в том, чтобы как можно дольше растягивался процесс строительства, заключил эксперт.

Напомним, Rail Baltica предполагает строительство двухколейной железнодорожной ветки, которая свяжет страны Балтии с Польшей. Протяженность железнодорожных путей, согласно проекту, составит 870 километров, из которых 213 километров пройдут по территории Эстонии, 265 километров – в Латвии и 392 километра – в Литве.