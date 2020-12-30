Российский дипломат призвал ООН обратить внимание на водную блокаду Крыма

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов обратился к ООН с просьбой остановить водную блокаду полуострова.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов обратился к ООН с просьбой остановить водную блокаду полуострова.

Стоит отметить, что ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Лиз Троссел заявила, что миссия не может дать оценку водообеспечению Крыма якобы из-за отсутствия доступа на полуостров.

Комментируя это заявление, Молохов призвал ООН "очнуться".

"Только в дурном сне могло привидеться, что для правозащитников отсутствует доступ на Крымский полуостров", — сказал он.

В заключение он добавил, что структурам ООН пора взяться за выполнение возложенных функций и "обуздать" киевские власти.