Распространение клеветы в РФ грозит лишением свободы

Закон о тюремном заключении за клевету подписан президентом России Владимиром Путиным.

Закон о тюремном заключении за клевету подписан президентом России Владимиром Путиным.

Теперь за клевету в интернете преступник может получить до двух лет колонии или до 1 млн рублей штрафа, а за клевету о том, что человек якобы страдает опасным для окружающих заболеванием — до четырех лет колонии или 3 млн рублей штрафа.

Если гражданин РФ наговорит на соотечественника о совершении преступления сексуального характера, то рискует получить до пяти лет тюрьмы или 5 млн рублей штрафа.