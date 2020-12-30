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13:56   30 Декабря 2020
Происшествия

Распространение клеветы в РФ грозит лишением свободы

Распространение клеветы в РФ грозит лишением свободы

Закон о тюремном заключении за клевету подписан президентом России Владимиром Путиным.

Теперь за клевету в интернете преступник может получить до двух лет колонии или до 1 млн рублей штрафа, а за клевету о том, что человек якобы страдает опасным для окружающих заболеванием — до четырех лет колонии или 3 млн рублей штрафа.

Если гражданин РФ наговорит на соотечественника о совершении преступления сексуального характера, то рискует получить до пяти лет тюрьмы или 5 млн рублей штрафа.

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#путин #клевета #наказание за клевету

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