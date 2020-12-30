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13:55   30 Декабря 2020
Происшествия

В аэропорту Йемена прогремел взрыв во время прибытия нового правительства

В аэропорту Йемена прогремел взрыв во время прибытия нового правительства

Мощный взрыв прозвучал в аэропорту Йемена, когда в страну прибыло новое правительство. Есть раненые и погибшие.

Согласно предварительным данным, среди членов йеменского правительства пострадавших нет, сообщил РИА Новости местный источник. Взрыв прогремел в зале прилетов аэропорта.

Инцидент произошел во время прибытия нового правительства из Эр-Рияда. Министры на момент взрыва еще не сошли с трапа самолета. Их отвезли во дворец правительства. При этом пять человек погибли и около 20 получили ранения.

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#взрыв #аэропорт #правительство #йемен

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